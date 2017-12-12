Будет задержан: Дыминскому предъявили подозрения в смертельном ДТП

Полицейские сообщили о подозрении руководителю футбольного клуба «Карпаты» бизнесмену Петру Дыминскому в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия во Львовской области. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало. «Следователи национальной полиции заявил о подозрении виновнику резонансного ДТП на территории Львовской области. В настоящее время продолжается проведение мероприятий по установлению местонахождения этого гражданина и вызову его к следователям», - сказал Тракало.
Также он добавил, что на месте происшествия виновником ДТП представился другой человек, которому в соответствии с решением суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а чуть позже, по решению апелляционного суда, - круглосуточный домашний арест.
«Вместе с тем, после того, как был назначен ряд необходимых процессуальных действий, следователям удалось установить отсутствие факта управления автомобилем этим человеком, представившегося вначале водителем «Мерседеса». При этом следователи собрали достаточное количество доказательств того, что за рулем автомобиля «Мерседес» находился другой человек», - сказал Тракало.