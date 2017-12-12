В Украине появится новая национальная авиакомпания SkyUp – Омелян

SkyUp, которая, в том числе, будет предоставлять возможность и бюджетных перевозок. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.
«Я рад, что нам удалось выполнить свое обещание, и в четверг, 14 декабря, будет объявлено создании национальной авиакомпании. Речь идет о компании SkyUp. Хочу надеяться, что переговоры еще с одной авиакомпанией тоже будут успешно завершены, и у нас, возможно, появятся две новые национальные компании», - сказал глава Мининфраструктуры. Отметим, что ранее Омелян много раз сообщал о намерении создать в Украине нового национального перевозчика. Сегодня в Украине функционирует один национальный перевозчик – «Международные авиалинии Украины (МАУ)».
ООО «Авиакомпания «Скайап» была зарегистрирована в Киеве в июне 2016 года. Ее возглавляет известный эксперт авиационной сферы, который ранее работал в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий. В качестве основателя SkyUp выступило ООО «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которые также руководят туроператором JoinUp!