В Украине запустили экспертизу строительства Керченского моста

Украина начала проводить экологическую экспертизу по строительству моста через Керченский пролив с целью инициировать международный суд. Как передает replyua.net, такую информацию представил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко, информирует «Интерфакс-Украина».
«Крайне важно вести разговор о таком аспекте нашей работы, как противодействие вероятной катастрофы экологического масштаба, которая может возникнуть в связи со строительством так называемого Керченского моста. В настоящее время в процессе уголовного производства крымской прокуратуры проводится экологическая экспертиза», - сказал Луценко.
Чиновник также добавил, что при условии подтверждения вероятности экологической катастрофы Украина намерена обратиться к странам Черноморского сотрудничества (Болгария, Грузия, Румыния, Турция) и предложить создать совместную следственную группу для проведения досудебного расследования, а после этого и судебного, по вопросу строительства моста в Крым. Генпрокурор сообщил, что фигурантам такого суда грозят перспективы заочного осуждения, а также экономические санкции.