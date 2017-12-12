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В Украине запустили экспертизу строительства Керченского моста

В Украине запустили экспертизу строительства Керченского моста
Украина начала проводить экологическую экспертизу по строительству моста через Керченский пролив с целью инициировать международный суд. Как передает replyua.net, такую информацию представил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко, информирует «Интерфакс-Украина».

«Крайне важно вести разговор о таком аспекте нашей работы, как противодействие вероятной катастрофы экологического масштаба, которая может возникнуть в связи со строительством так называемого Керченского моста. В настоящее время в процессе уголовного производства крымской прокуратуры проводится экологическая экспертиза», - сказал Луценко.

Чиновник также добавил, что при условии подтверждения вероятности экологической катастрофы Украина намерена обратиться к странам Черноморского сотрудничества (Болгария, Грузия, Румыния, Турция) и предложить создать совместную следственную группу для проведения досудебного расследования, а после этого и судебного, по вопросу строительства моста в Крым. Генпрокурор сообщил, что фигурантам такого суда грозят перспективы заочного осуждения, а также экономические санкции.
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