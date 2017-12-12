На мировом рынке возрос спрос на органическую продукцию из Украины

Спрос на украинскую органическую продукцию увеличивается на мировом рынке с каждым годом. Как информирует replyua.net, такие данные предоставили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации.
Международный спрос на украинскую органическую продукцию имеет тенденцию к росту, что подтверждает статистика объемов экспорта. Так, в 2013 году объем экспорта составлял 35-36 миллионов евро, а уже по результатам 2015 и 2016 годов достиг рекордных 73-75 миллионов евро. Как отмечается, в 2015/16 маркетинговом году в отрасли экспорта органики преобладали зерновые, выручка по которым достигла 47 процентов от общего экспорта. Далее идут семена масличных, масла и жиры, продукция мукомольно-крупяной промышленности.
«Учитывая то, что в структуре общего агропродовольственного экспорта доля органической продукции составляет всего 0,5%, можем говорить о значительном экспортном потенциале органической продукции», - заявили в пресс-службе. Самой большой популярностью в европейских странах пользуется украинская органическая пшеница, содержащая клейковину и протеин, а также ячмень, кукуруза, подсолнечник и соя.