Дипломат: «Украина получила от Германии уже 800 миллионов евро помощи»

В период с 2014 по 2016 год Германия поддерживала Украину, и сумма финансовой помощи достигла 800 миллионов евро. Как информирует replyua.net с ссылкой на РБК-Украина, такое заявление прозвучало от Вольфганга Бинзайля, заместителя посла Германии в Украине.
«За последние три года, 2014-2016, общая финансовая поддержка составила более 800 миллионов евро в займах и грантах. Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на изменения в немецком правительстве», - подчеркнул дипломат. Кроме того, Бинзайль подчеркнул, что правительство Германии будет поддерживать развитие украинской экономики и пропагандировать верховенство права и правительственные практики.
Напомним, что еще совсем недавно в Германии заявили о том, что планируется выделить порядка 750 тысяч евро на гуманитарные проекты в Украине. В частности, большая часть выделяемой суммы будет направлена в качестве помощи пострадавшим в ходе военного конфликта на востоке страны. Германия остается одним из самых важных партнеров Украины в Европе.