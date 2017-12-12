Как Добкин: Сеть обсуждает странное поведение Саакашвили в суде

Экс-главу Одесской ОГА и лидера партии «Рух правих сил» Михаила Саакашвили улучили в достаточно странном поведении заседании Печерского райсуда Киева. Как передает replyua.net, ролик соответствующего содержания под названием «Саакашвили под кокаином в суде» опубликовал на видеохостинге Youtube известный украинский блогер Мирослав Олешко. На нем бывший грузинский президент сперва смотрит по сторонам с потерянным видом, после чего сидит неподвижно, уставившись в одну точку. «Саакашвили наркоман. В подобном состоянии камеры заснимают Саакашвили уже не в первый раз. Немало его знакомых и политиков говорили, что он любитель кокаина и похоже, это таки правда. Добкин 2», - прокомментировал ролик Олешко.
Стоит напомнить, что вчера Печерский райсуд Киева отказался посадить экс-президента Грузии под домашний арест.
Тем временем, интернет-пользователи активно комментируют видео, проводя сравнение между Саакашвили и нардепом от Оппозиционного блока Михаилом Добкиным, которого ранее много раз обвиняли в употреблении наркотиков: «Он обдолбаный, это факт. Где раздобыл? Вот в чём вопрос»; «Добкиных спросите, они в курсе»; «Голодает. Сил нет».