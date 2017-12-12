Наливайченко: «Спецслужбы РФ планировали убить Ляшко»

Валентин Наливайченко, бывший глава Службы безопасности Украины, сделал заявление о том, что некоторое время назад российские спецслужбы планировали убийство Олега Ляшко, лидера Радикальной партии.
Как сообщает replyua.net, такое заявление от Наливайченко прозвучало в эфире телеканала NewsOne. Он подчеркнул, что решение об убийстве спецслужбы России приняли из-за того, что Ляшко оказывал помощь бойцам ВСУ, которые находились в зоне АТО. «Я вам расскажу одну историю про 2014 год. Я сам был на передовой - в Луганске, и никого, кроме Олега Ляшко с командой, там не видел. Только за это ему пошли угрозы от российских спецслужб», - заявил бывший глава СБУ.
По словам Наливайченко, профессиональные офицеры из Службы безопасности даже завели специальное дело по Ляшко, чтобы защитить депутата, и российские спецслужбы действительно «прорабатывали» этого политика. Наливайченко подчеркнул, что удалось задержать несколько лиц, кто согласился осуществить покушение, и таким образом, Олег Ляшко оказался в безопасности.