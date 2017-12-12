В Минздраве предупредили о бесполезности гомеопатических препаратов

Министерство здравоохранения Украины опубликовало материал, в котором говорится о лечении гомеопатическими препаратами, сообщает replyua.net со ссылкой на МедОбоз. В частности, в МОЗ отметили, что украинцы нередко применяют гомеопатию в лечении головной боли, простудных заболеваний, онкологии и бронхита, однако на сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения эффективности этих препаратов.
В Минздраве отметили, что в состав гомеопатических препаратов могут входить десятки различных веществ, и в отдельных случаях они не только не помогают в лечении, но и могут существенно ухудшить самочувствие. Впрочем, обычные гомеопатические препараты абсолютно безвредны, чего не скажешь о концентрированных препаратах - высокая концентрация действующего вещества - лекарственных растений, веществ животного или человеческого происхождения, патогенных микроорганизмов, минералов и химикатов может навредить здоровью.
В прошлом году ученые провели около 1,8 тысячи исследований, однако результаты показали, что гомеопатические средства не улучшили здоровье ни одного из пациентов с тем или иным заболеванием. Ученые при этом заявили, что гомеопатия действует на человека так же, как и плацебо.