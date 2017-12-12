Американские инструкторы рассказали о подробностях смерти во Львове своего инструктора

Позавчера, 10 декабря, во Львове скончался 21-летний Джозеф Джей Нелк, передает replyua.net. В соответствии с информацией нью-йоркского Департамента военно-морских дел, смерть военного наступила с связи с природными причинами, не связанными с военной деятельностью. В пресс-релизе отмечается, что правоохранители продолжают расследовать инцидент. О Нелке известно, что он был одним из двухсот бойцов нью-йоркской Национальной гвардии. В Украину американские военные отправились для совместных с украинскими солдатами тренировок на Яворовском полигоне (Международный центр миротворчества и безопасности).
Мобилизация военных состоялась в октябре, 22 ноября им передали миссию представители национальной гвардии из штата Оклахома. Нелк стал участником состава нью-йоркской Национальной гвардии в марте 2015 года после завершения прохождения подготовки. Он имел награды — медаль «Служба национальной обороны» и лента «Служба армии».
Как известно, позавчера полицейские Львова сообщили о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской внезапно умер 21-летний нерезидент Украины. На месте происшествия начали работу оперативники.