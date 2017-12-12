В ЕС призвали Киев полностью выполнить все рекомендации Венецианской комиссии

Украинские власти должны полностью выполнить все рекомендации Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании». Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, с соответствующим заявлением выступила Майя Косьянчич, занимающая должность пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза.
«Рекомендации Венецианской комиссии должны быть приняты во внимание полностью, как это обещала сделать Украина. Это необходимо осуществлять недискриминационным путем, проводя диалог с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенного реформирования должно быть предоставлено больше времени», – отметила она. Кроме того, по словам Косьянчич, Киев должен предоставить гарантии «непрерывности образования на языках национальных меньшинств в традиционных школах». Еврочиновница добавида что Евросоюз готов помочь Украине реализовать рекомендации Венецианской комиссии и в проведении общей реформы в области образования.
Напомним, после того, как 5 сентября текущего года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «Об образовании», в котором предусмотрено расширение использование украинского языка в обучении, Венгрия и некоторые другие страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.