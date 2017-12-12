Весьма вовремя: интернет-пользователи разгневались из-за концептуального фото Савченко

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заказала себе концептуальную съемку, исполнителем которой будет известный польский фотограф Шимон Щесняек. Как передает replyua.net, одну из таких фотографий на своей странице в соцсети Facebook опубликовала сестра политика Вера. Нужно отметить, что реакция соцсетей на этот снимок Савченко оказалась весьма неоднозначной. «Весьма вовремя», - с иронией написали они.
О Шимоне Щесняке известно, что он является коммерческим фотографом, сотрудничающим с коммерческими агентствами и на польском рынке журналов. С 2008 года Шимон также преподает в Академии фотографии в Варшаве и Кракове.
Как уже сообщалось, ранее Надежда Савченко прочитала «лекцию» об Украине в университете Познани, во время которой депутат обвинила украинскую власть в разжигании войны на Донбассе и призвала к переговорам с террористами «Л/ДНР». В том числе, Савченко отметила, что «президент в Украине - это зло», «войну начала власть», а также, что «люди готовы говорить друг с другом», призвав украинцев к переговорам с террористами.