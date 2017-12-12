Яценюк: В 2014 году Янукович мог вернуться на должность президента

У беглого экс-президента Украины Виктора Януковича еще три года назад была возможность вернуться на должность главы государства. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», такое заявление озвучил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в ходе вчерашнего двухчасового допроса по делу о госизмене беглеца в Оболонском районном суде. В том числе, по словам политика, в Украине основной закон не предполагает процедуру действий парламента в случае «пропажи» президента, в связи с чем его обязанности на некоторое время были возложены на главу высшего законодательного органа, а после изменили закон и провели новые выборы.
«Если бы Виктор Янукович вернулся в Киев и сказал: «Я никуда не исчез, я не сдался Российской Федерации, я не изменял Украинскому государству, я обращаюсь в парламент или в суд - отмените постановление», в таком случае он, с точки зрения теории, мог бы вернуться к своим обязанностям», - отметил экс-премьер.
При таком условии, сказал Яценюк, постановление можно было бы отменить или в Верховной Раде, или административный или Конституционный суд. К томи же, рассказал Арсений Яценюк, никто не отстранял Януковича от выполнения обязанностей.