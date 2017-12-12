В Крыму с 1 января вырастут тарифы на коммунальные услуги для наслеения

В сообщении оккупантов говорится: «С первого дня нового года – на величину показателя индекса потребительских цен, который был определен в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов; с 1 июля – на величину прогнозируемого темпа изменения платежа граждан за ЖКХ-услуги в среднем по Республике Крым до пятнадцати процентов».
В распоряжении оккупантов также отмечается, что контроль по его выполнению возложено на российского вице-премьер-министра Крыма Владимира Серова. Напомним, в средине октября бывший «министр» экономического развития Крымского полуострова заявил, что с начала текущего года тарифы на коммунальные услуги выросли больше, чем на десять процентов. А вот в свою очередь Сергей Аксенов обещал населению Крыма ввести единый тариф на ЖКХ-услуги.