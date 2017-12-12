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Проведение военной операции: Эксперт предрек Украине решение конфликта на Донбассе

Проведение военной операции: Эксперт предрек Украине решение конфликта на Донбассе
Украина может получить выгоду в связи с решением Путина начать вывод российских войск з Сирии. Как передает replyua.net, такое мнение в своей статье для издания «Апостроф» представил военный эксперт Олег Жданов. По его убеждению, вероятность переброски российских военнослужащих, военнослужащих, воевавших в Сирии, на оккупированные территории Донбасса, будет зависеть от желания Украины.

«Наша стана может этот момент использовать, чтобы решить этот вопрос, вплоть до проведения военной операции. Однако сама Россия оттуда не уйдет. То есть, это может быть или крайне жесткое давление, в том числе, развал России, или что-то похожее, или приход к власти в России новых людей. Другими способами мы Россию с территории Донбасса никогда в жизни не выдавим. Или же может быть проведена военная операция при хороших обстоятельствах и хорошей подготовке», - считает Жданов.

Эксперт при этом добавил, что в связи «переворотом» в непризнанной «ЛНР» есть риск новая конфронтация на Донбассе, потому что российские наемники изучают «передок» сил АТО.
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