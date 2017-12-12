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Луценко о деле Саакашвили: Мы подадим апелляцию и пригласим экспертов ФБР или Скотланд-Ярда

Луценко о деле Саакашвили: Мы подадим апелляцию и пригласим экспертов ФБР или Скотланд-ЯрдаГенеральная прокуратура Украины подготавливает апелляцию на решение судьи Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения для бывшего губернатора Одесской области, лидера «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, о чем в эфире телеканала ICTV заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Как информирует replyua.net, в своем заявлении генпрокурор отметил, что сторона обвинения будет подавать апелляцию в деле Саакашвили за то, что судья Печерского райсуда Киева отпустила из зала суда политика, не удовлетворив ходатайство прокурора по избранию меры пресечения лидеру «Рух нових сил» в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. При этом генеральный прокурор Украины отметил: «Я не представляют себе, в каком государстве человек, не имеющий гражданства, прорывает государственную границу, а после этого организует движение за свержение государственной власти. Однако несмотря ни на что фемида просто отпускает его. Мы обязательно подадим апелляцию».

При этом главный прокурор Украины добавил, что для расследования дела Михаила Саакашвили украинская сторона пригласит специалистов Федерального бюро расследований (США) или Скотланд-Ярда (Великобритания).
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