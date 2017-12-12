ЧП в Кропивницком: убийца избил и сжег девушку

Согласно предоставленным предварительным данным, трагический случай произошел из-за возникшего конфликта между убийцей и жертвой. После того, как преступник убил свою знакомую, он принудительным образом заставил своего родственника вывезти тело девушки и сжечь ее. Сотрудники Национальной полиции нашли изуродованное бездыханное тело в лесополосе.
В свою очередь Дмитрий Авдеенко, являющийся начальником городского отдела полиции, рассказал: «Вероятный убийца с целью уничтожения следов преступления заставил своего же родственника избавиться от тела жертвы и принудил его вывезти труп и сжечь его. Но даже в этом случае преступнику не удалось избежать ответственности. Сотрудникам полиции понадобилось меньше часа, чтобы установить местонахождение правонарушителя. Убийца был задержан. Ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления. Полицейские обнаружили на территории домовладения злоумышленника вещественные доказательства уголовного преступления – одежду потерпевшей, которая была изъята».