С 1 января «Укрпочта» введет новые тарифы на посылки

С 1 января следующего года «Укрпочта» обновит тарифы на все виды почтовых отправлений. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу государственной компании, некоторые посылки подешевеют.
К примеру, обычная посылка весом до 10 килограммов снизится в цене с 24 до 20 гривен в пределах одного региона, и с 33 до 25 гривен в пределах Украины. А вот более тяжелые посылки, до 30 килограммов, напротив, подорожают, - до 66 гривен в пределах области, до 72 гривен - в пределах Украины, сейчас они обходятся в 38 и 48 гривен соответственно. Также ожидается повышение цен на все экспресс-отправления.
«Такие изменения позволят оптимизировать затраты на предоставление услуг почтовой связи и повысить заработную плату почтовикам», - заявили в пресс-службе компании. Также в «Укрпочте» анонсировали повышение тарифов на доставку прессы по подписке с июля следующего года.