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12 процентов украинцев одобряют самосуд, - опрос

12 процентов украинцев одобряют самосуд, - опрос
Эксперты из Центра информации о правах человека и фонда «Демократические инициативы имени Кучерива» провели в Украине масштабный опрос и установили, что около семи с половиной украинцев готовы использовать оружие в том случае, если будут нарушены их права, а 12 процентов жителей нашей страны одобряют самосуд, передает replyua.net со ссылкой на Телеграф.

Татьяна Печончик, руководитель «Центра информации о правах человека» привела такие данные на презентации исследования, которая состоялась в Чернигове. «Среди опасных и требующих особого внимания данных есть уровень восприятия самосуда. Ведь в Центральном регионе, в который входит и Черниговская область, он является самым высоким - 15,7%. По Украине в целом - 12%», - рассказала Печончик.

По ее словам, тревожные цифры и по использованию оружия в случае нарушения прав. Эксперт подчеркнула, что такие результаты опроса свидетельствуют о низком уровне доверия к правозащитным механизмам в Украине, в том числе, и к сотрудникам правоохранительных органов.
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