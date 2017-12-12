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«На меня оказывали серьезное давление в Украине и за ее пределами», - Луценко

«На меня оказывали серьезное давление в Украине и за ее пределами», - ЛуценкоРуководитель Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко во время ток-шоу на телеканале ICTV рассказал, что последние две недели на него оказывается большое давление, о чем пишет replyua.net.

Он заявил: «Последние четырнадцать дней в отношении меня оказывается очень сильное давление и внутри страны, и за ее пределами, чтобы я признал, что есть люди, а также сектора в стране, которые должны быть за пределами надзора за законностью». Также он добавил, что до тех пор, пока он занимает пост генерального прокурора Украины, то не согласится с этим. Также он убеждает, что не держится за свою должность. Руководитель ГПУ считает основным своим достижением на занимаемой должности ликвидацию системы «карательной прокуратуры сталинского типа».

Также он заявил: «Я многим мешаю, многим, которые вне закона хотят жить. Саакашвили также считает, что он вне закона. Отдельные сотрудника Национального антикоррупционного бюро считают, что их нельзя проверять. Но мы знаем, к примеру, что у директора НАБУ есть разрешение снимать информацию с 17 номеров телефона, а он снял ее со 114! Это означает, что почти со ста человек была снята информация не по закону. Но и в одном и во втором случае моей задачей является привлекать людей к закону».
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