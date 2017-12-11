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Дипломат: после сегодняшнего решения суда авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса

Дипломат: после сегодняшнего решения суда авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса
После сегодняшнего решения Печерского райсуда Киева авторитет Генпрокуратуры, СБУ и вообще государства опустился ниже плинтуса. В условиях войны, и вообще когда-либо, это плохой сигнал и внешним врагам и всему миру. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил украинский политолог, дипломат Вадим Трюхан.

По его мнению, чтобы хоть как-то снять напряженность в обществе на самом деле нужен широкий диалог с участием власти, оппозиции всех мастей, а главное – гражданского общества и моральных авторитетов, которым доверяет общество, с нацеленность на дорожную карту, план действий, универсал.

В Украине должен появиться четкий пошаговый план мероприятий, которые необходимо реализовать немедленно с тем, чтобы выйти из глубокого внутриполитического кризиса и сделать Украину сильной, в частности в контексте внешних и внутренних угроз, стоящих перед всеми нами. «В целом, по моему мнению, ничего еще не потеряно. Сегодняшнее решение суда это надежда на эволюцию. Революции Украины сейчас просто ни к чему», – резюмировал дипломат.
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