Саакашвили озвучил план действий: «Нам нужно их дожать»

В частности, Михаил Саакашвили заявил: «Моими дальнейшими действиями будет осуществление того, что я делал всегда ранее. Я буду консолидироваться с другими политическими силами… Нам не нужен какой-то переворот в стране. Нам нужно дожать их, чтобы Рада приняла все необходимые законопроекты. А потом мы будем готовиться к конституционной, спокойной, невероятно важной и необходимой смены власти в Украинском государстве». При этом он подчеркнул, что не имеет никаких президентских амбиций и призвал политиков, находящихся в оппозиции к власти, объединяться.
Напомним, ранее издание уже сообщало, что судья Печерского райсуда Киева отказался удовлетворять ходатайство прокурора об избрании меры пресечения для лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили в виде круглосуточного двухмесячного домашнего ареста и, благодаря депутатам, взявшим Саакашвили на поруки, отправил политика на свободу из зала суда.