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Волга на российском ТВ предрек Украине революцию с «большой кровью»

Волга на российском ТВ предрек Украине революцию с «большой кровью»Экс-руководитель Государственных финансовых услуг Украины, лидер «Союза левых сил» Василий Волга во время эфира российского пропагандистского ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловъевым», 10 декабря 2017 года предрек Украине социальную революцию, которая закончится «большою кровью».

Совершенно нелепое заявление сепаратиста прозвучало на российском ТВ во время, когда Волга комментировал марш сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он сказал: «Украина сейчас стоит на пороге социальной революции. И беда, очень жаль, и кровь большая может быть в Украине, если это будет национал-социалистическая революция». При этом Волга заявил, что протесты в Киеве являются для нынешней власти логическим завершением их карьеры, ведь такие представители ее как ГПУ и антикоррупционные ведомства сошлись в смертельной схватке.

В частности, известный своими пророссийскими взглядами политик заявил: «Как на все это народ смотреть будет? В националистических батальонах старшие товарищи рассказывают младшим, как и сколько они заработали на грабеже Киева в 2014 году, а также на грабеже Донбасса… Посмотрите, какие сейчас знамена? Национализм взлетел до невероятных показателей!».
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