Волга на российском ТВ предрек Украине революцию с «большой кровью»

Совершенно нелепое заявление сепаратиста прозвучало на российском ТВ во время, когда Волга комментировал марш сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он сказал: «Украина сейчас стоит на пороге социальной революции. И беда, очень жаль, и кровь большая может быть в Украине, если это будет национал-социалистическая революция». При этом Волга заявил, что протесты в Киеве являются для нынешней власти логическим завершением их карьеры, ведь такие представители ее как ГПУ и антикоррупционные ведомства сошлись в смертельной схватке.
В частности, известный своими пророссийскими взглядами политик заявил: «Как на все это народ смотреть будет? В националистических батальонах старшие товарищи рассказывают младшим, как и сколько они заработали на грабеже Киева в 2014 году, а также на грабеже Донбасса… Посмотрите, какие сейчас знамена? Национализм взлетел до невероятных показателей!».