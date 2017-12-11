Никакого браслета: Саакашвили отпустили на поруки депутатов

Судья Печерского суда Киева, ведущая заседание по избранию меры пресечения для экс-губернатора Одесской области, отказала прокурорам в их ходатайстве об установлении круглосуточного домашнего ареста для Михаила Саакашвили. Решение суда может быть обжаловано на протяжении пяти рабочих дней.
Напомним, ранее сообщалось, что обвинительная сторона сделал заявление, что жизни лидера «Рух нових сил» угрожает опасность со стороны спецслужб РФ, которые могут его ликвидировать, преследуя цель дестабилизации ситуации в Украине. Именно по такой причине прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения для Михаила Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста с установлением охраны. Как известно, Михаил Саакашвили был задержан правоохранителями вечером 8 декабря, после чего его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины.