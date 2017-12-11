Саакашвили считает свой арест подарком Кремлю от Банковой

Так, Саакашвили заявил: «Это как раз и называется реальной работой на врага. Это непосредственный подарок Путину и кто-то на Банковой принял решение сделать ему такой подарок». Отвечая на обвинения, что он якобы сотрудничает с Россией, Саакашвили заявил: «Почему-то Путин и Порошенко очень похожи. Но если я сотрудник Федеральной службы безопасности, то докажите это в суде и выменяйте меня на украинских разведчиков. Путин готов поменять на меня всех украинцев. Неужели сейчас мы не понимаем, чей в данном случае выполняется приказ? Все, кто в этом участвуют, как раз и являются ФСБшниками».
Кроме того, Михаил Саакашвили также отреагировал на заявление Юрия Луценко, что якобы он с бизнесменов Сергеем Курченко «пытался устроить госпереворот» в Украине за 210 тысяч «зеленых», назвав его смехотворным. Он отметил: «Государственный переворот в Украине стоит 210 тысяч долларов? Вы слышали такое? Это Луценко творчество. Давайте будем собирать?».