Украина резко поднялась в мировом рейтинге продавцов оружия

В рейтинговой таблице крупнейших предприятий по производству вооружения Украине удалось подняться на 77 место. Как передает replyua.net, соответствующая информация была предоставлена экспертами Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В том числе, отмечается, что продажи украинского государственного предприятия «Укроборонпром» по результатам минувшего года составили 1,06 миллиарда долларов. Вместе с тем, по данным прошлогоднего рейтинга SIPRI продажи государственного предприятия составляли 847 миллионов долларов и на то время Украина занимала находилась только на 84-м месте.
Кроме того, представители Стокгольмского института исследования проблем мира также сделали вывод, что в 2016 году мировой рынок вооружений начал расти впервые за последние пять лет. В том числе, в мире продажи оружия в сравнении с 2015 годом выросли на 1,9 процента, а с 2002 – на 38 процентов.
На первом месте в рейтинге рынка вооружения с долей 57,9% находятся Соединенные Штаты. Общий показатель объема продаж вооружений американскими компаниями, которые входят в рейтинг, продемонстрировал рост на 4 % и составил 217,2 миллиарда долларов.