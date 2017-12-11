В суде полностью оправдали скандального бывшего ректора Мельника

Судьи Бородянского районного суда Киевской области было принято решение о признании невиновным и оправдании экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Украины Петра Мельника, которому угрожал 12-летний тюремный срок. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространило издание «Наші гроші». В частности, в судебном постановлении сказано, что Мельника оправдали в связи с теми, что состав преступления в его действиях не был доказан.
В суде признали необоснованными доводы прокуратуры, согласно которым отчуждение четырех гособъектов недвижимости, находящихся на балансе университета, было проведено с нарушением, в том числе, по явно заниженным ценам. Таким образом, суд отказался удовлетворять иск университета о возмещении 33,44 миллиона гривен имущественного ущерба.
При этом в суде признали, что отчуждение выше упомянутых объектов недвижимого имущества было университет осуществил с нарушением требований Порядка отчуждения объектов госсобственности. Сам Мельник в ходе судебного заседания заявил, что «лично не занимался продажей объектов недвижимости, а дал соответствующие поручения проректору и помощникам ректора».