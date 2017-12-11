В ВР пояснили, почему в Украине нужно ввести наказание за отрицание российской агрессии

По мнению народного депутата Игоря Лапина, в Украине нужно ввести ответственность за отрицание агрессии Российской Федерации, так как это может помочь остановить волну, которую на протяжение нескольких лет пытаются разогнать – о том, что в стране идет гражданская война, к которой Россия никак не причастна, сообщает replyua.net. Как известно, представители фракции «Народный фронт» в Верховной Раде Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Игорь Лапин и Татьяна Чорновол зарегистрировали в парламенте проект закона №7354, в соответствии с которым в Уголовном кодексе Украины предполагается появление новой статьи 442-1 «Публичное отрицание факта военной агрессии РФ к Украине».
«Если с нашей стороны не будет сделан упор на то, что у нас именно агрессия, то эта же волна при помощи средств массовой информации будет с новой силой распространяться, в результате она нивелирует все усилия по доказательству российской агрессии», - отметил Лапин.
Парламентарий добавил, что в законе о деоккупации, который ныне принимает Верховная Рада, есть определенное указание, что Россия - агрессор. Этот же закон важно принять и в контексте того, на кого будет возлагаться материальная ответственность за причиненный ущерб на оккупированных территориях.