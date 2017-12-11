Журналист: власть в выигрышной ситуации при любом решении суда

Некоторые политические эксперты в один голос заявляют, что, если после всего произошедшего суд признает Саакашвили невиновным, это будет катастрофа для всей страны, потому что наше правительство тогда потеряет легитимность и дома, и за рубежом. Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций отметил украинский журналист Алексей Панич.
По его мнению, на самом деле власть будет в выигрышной ситуации практически при любых обстоятельствах. Если суд признает Саакашвили виновным – значит прокуратура в своих обвинениях права. Если же суд признает Саакашвили невиновным – слава независимому украинскому суду. Это будет яркое доказательство успешности судебной реформы, проведенной именно нынешней властью после Майдана. Ведь во времена Януковича никто бы и не подумал сомневаться в том, какое решение примет суд по обвинению политических оппонентов власти в уголовных преступлениях.
Журналист подчеркивает, что поэтому сам факт допустимости разговоров вроде «если суд признает Саакашвили невиновным...» показывает, что мы сейчас уже живем в ощутимо другой стране, чем 5-6 лет назад.