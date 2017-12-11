Прокурор: «Есть информация от СБУ, что спецслужбы РФ могут ликвидировать Саакашвили»

Так, в ходе заседания суда обвинительная сторона заявила: «Есть информация от Главного управления СБУ в Киеве и области, что в результате проведения мероприятий по документированию противозаконной деятельности олигарха Курченко, российские спецслужбы принимают меры по выходу на Саакашвили и Дангадзе через своих доверенных лиц с целью выяснения деталей разговора между ним и Курченко. Инициирование спецслужбами России попытки ликвидации Саакашвили и Дангадзе может быть одним из вариантов дестабилизации ситуации в Украине».
В это же время прокурор обратился к суду с просьбой избрать для Саакашвили меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Также обвинительная сторона запросила у суда «организовать охрану жизни и здоровья Михаила Саакашвили». Прокурор подытожил: «Для предотвращения выполнения вышеуказанного замысла к подозреваемому будут применены меры круглосуточной охраны».