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Гройсман рассказал о росте зарплат в Украине в 2018 году

Гройсман рассказал о росте зарплат в Украине в 2018 годуГлава правительства Украины Владимир Гройсман, 11 декабря текущего года в ходе встречи с представителями региональных средств массовой информации рассказал, что в Кабинете министров Украины ожидают повышение средней заработной платы в 2018 году на 35 процентов. Также главный министр страны пообещал повысить и минимальную зарплату, о чем пишет replyua.net со ссылкой на официальный сайт правительства.

Так, по словам Владимира Гройсмана, Кабинет министров Украины заложил на предстоящий год размер минимальной заработной платы на уровне 3723 гривен. Он отметил: «Далее будем смотреть, если позволит нам экономика, обязательно будем поднимать». В это же время глава правительства заявил, что он ожидает также и роста средней заработной платы. Премьер-министр добавил: «Но еще один вопрос – довести среднюю заработную плату в государстве в 2018 году до десяти тысяч гривен – при таких же ценах и аналогичном на сегодняшний день курсе. Сегодня мы имеем 7 тысяч и 400 гривен. Полагаю, что к концу 2018-го мы сможем выйти на десять тысяч».

Напомним, ранее глава Украинского государства Петр Порошенко заявлял, что минимальную заработную плату в Украине необходимо поднять до уровня в 4100 гривен.
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