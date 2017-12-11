Гройсман рассказал о росте зарплат в Украине в 2018 году

Так, по словам Владимира Гройсмана, Кабинет министров Украины заложил на предстоящий год размер минимальной заработной платы на уровне 3723 гривен. Он отметил: «Далее будем смотреть, если позволит нам экономика, обязательно будем поднимать». В это же время глава правительства заявил, что он ожидает также и роста средней заработной платы. Премьер-министр добавил: «Но еще один вопрос – довести среднюю заработную плату в государстве в 2018 году до десяти тысяч гривен – при таких же ценах и аналогичном на сегодняшний день курсе. Сегодня мы имеем 7 тысяч и 400 гривен. Полагаю, что к концу 2018-го мы сможем выйти на десять тысяч».
Напомним, ранее глава Украинского государства Петр Порошенко заявлял, что минимальную заработную плату в Украине необходимо поднять до уровня в 4100 гривен.