Производство автомобилей в Украине увеличилось почти на 70 процентов

В период с января по ноябрь текущего года в Украине было произведено более семи с половиной тысяч автотранспортных средств, и это на 67 процентов выше прошлогодних показателей.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Укравтопрома», в общей сложности с начала этого года украинские предприятия выпустили 7654 транспортных средства. Так, производство легковых автомобилей составило 6544 штуки (+72,2 процента к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих автомобилей – 423 штуки (-22,7 процентов), автобусов – 687 штук (+187,4 процента).
В Укравтопроме отметили, что в ноябре текущего года украинские предприятия выпустили 1014 автотранспортных средств, и это почти на 16 процентов больше, чем в ноябре прошлого года и на семь процентов выше, чем в октябре 2017 года. В октябре с конвейеров сошли 944 транспортных средства, что почти на 15 процентов больше показателей сентября 2017 года и на 90 процентов больше показателей октября 2016 года.