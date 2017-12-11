Яценюк рассказал, как РФ признала легитимность смены власти в Украине в феврале 2014-го

В частности, экс-премьер сказал: «Я имел два разговора с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым, в которых я сказал ему, что Российская Федерация немедленно должна вернуть свои вооруженные силы в места постоянной дислокации, а также прекратить нарушать международное право. Если же в Москве есть какие-то вопросы по нашим двусторонним отношениям, то мы готовы к их обсуждению».
По мнению лидера «Народного фронта», два этих разговора были каким-то «странными», ведь в ходже их Дмитрий Медведев пытался обсудить вопросы, которые касаются взаимоотношений в сфере экономики между двумя странами, несмотря на то, что уже на то время Путин аннексировал Крымский полуостров. Также Яценюк отметил, что такими звонками власти России нивелировали свои заявления о неконституционной смене власти в Украине в феврале 2014-го, и признала легитимным правительства Арсения Яценюка.