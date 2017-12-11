Политолог: пока непонятно, зачем Саакашвили добивается капитуляции Украины, ведь сам он ни при каком раскладе не будет у власти

Сегодняшнее продолжение ситуации по Михеилу Саакашвили показало, что власть по-прежнему будет придерживаться юридической, правовой логики, а Саакашвили – политической. Отсюда – все эти его заявления, что он «военнопленный», присутствие Тимошенко в суде, плаката с изображением Небесной Сотни и Саакашвили вместе с ними и так далее. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Она отмечает, что, если на минуточку только вдуматься в этот посыл о том, что Саакашвили – военнопленный и это в то время, когда Россия ведет войну против Украины, настоящую вооруженную войну.
По мнению политолога, если суд докажет получение денег уже только одним Донгадзе – это уже должно иметь последствия, с точки зрения политической безответственности Саакашвили. Но главный вопрос – это его цели. Почему он добивается смены власти, при этом сам не имея права участвовать во власти Тимошенко и «Оппоблока», которые больше всех заинтересованы в досрочных выборах. Вместе с Россией, самые разные политики и эксперты которой неоднократно заявляли, что только смена власти в Украине, с их точки зрения, позволит достичь «мира», то есть, капитуляции Украины.