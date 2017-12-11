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Пекло: В польско-украинских отношениях нет кризиса

Пекло: В польско-украинских отношениях нет кризиса
В интервью изданию «Деловая столица» посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса в отношениях, поскольку обе страны тесно сотрудничают в военной и экономической сфере, передает replyua.net. «Я не считаю, то есть смысл говорить о трагедии в сегодняшних украино-польских отношениях. История характеризируется определенная цикличность: в один момент они становятся лучше, а в другой наблюдается ухудшение. Это так, как бывает с соседями: поссорились – помирились», - считает дипломат.

Со слов Пекло, у Польши и Украины установлено налаженное сотрудничество в военной и экономической сферах. Также сегодня есть частные инвестиции, в том числе, Украине выделили 100 миллионов евро кредита для развитие пограничной инфраструктуры. Однако, посол акцентировал внимание на ухудшении исторического диалога между обеими странами.

Польский посол подчеркнул, что отношения Киева и Варшавы начались после того, как был демонтирован памятник украинским воинам ОУН-УПА в Польше. Именно это событие стало катализатором дискуссий относительно украино-польской истории. Однако в конфликте посол Польши также прослеживает российское влияние.
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