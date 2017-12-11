«У меня только три дня стаж. У Юли – три года. Но она так хорошо выглядит. Может, это все на пользу?», - Саакашвили

Согласно словам Юлии Тимошенко, нынешняя власть Украины ведет себя точно так же, как судебная система времен горе-президента Виктора Януковича. Обращаясь к Саакашвили, она заявила: «Но есть два суда, один из них – это происходящее в этом зале суда судилище, а второй – это тот суд, которым народ будет судить Петра Порошенко».
После таких слов Юлии Тимошенко, экс-президент Грузии заявил, что он невероятно удивлен количеством людей, которые пришли поддержать его. Он отметил, что у него в камере не было ни телевизора, ни газет. Он решил взять только тетрадь для записей. Обращаясь к Тимошенко, он сказал: «У меня только три дня стаж. У Юли – почти три года. Но несмотря на все это она так хорошо выглядит. Может, это вообще все на пользу?». В свою очередь лидер ВО «Батькивщина» ему ответила: «Да, не дай Бог!».