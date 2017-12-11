Омелян рассказал о последствиях от движения поездов РФ в обход Украины

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что движение поездов Российской Федерации существенно снизит вероятность возникновения террористических актов в нашей стране, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина».В своем сообщении чиновник отметил: «Я полностью приветствую такой шаг России, пускай ездят где хотят, кроме Украины. Негативных последствий для нас никаких не будет. И даже наоборот, снижается риск любых террористических актов». Также министр добавил, что в обход Украинского государства Российская Федерация пустила порядка шестидесяти пассажирских и тридцати грузовых поездов.В свою очередь бывший председатель «Укрзализныци» Александр Завгородний заявил, что железная дорога, которая была построена Россией в обход Украины, не принесет никакого ущерба украинской железнодорожной компании. Согласно его словам, ветка, о которой идет речь, проходила по границе между странами никогда в эксплуатации «Укрзализныци» не была. Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что российская госкомпания РЖД с 11 декабря 2017 года полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на линию, которая идет в обход Украины.