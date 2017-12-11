Саакашвили в зале суда назвал себя военнопленным

Как уже сообщалось, сегодня в столичном Печерском районном суде началось заседание, на котором избирают меру пресечения задержанному лидеру партии «Рух правых сил» и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, передает replyua.net. Напомним, что 8 декабря поздно вечером Саакашвили был задержан правоохранителями. Со слов главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, политик не сопротивлялся в процессе задержания. Он был доставлен в изолятор временного содержания, туда сразу же начали прибывать его сторонники. В ГПУ хотят просить для Саакашвили домашний арест, в ответ на это политик сказал, что объявляет бессрочную голодовку.
Еще до непосредственного начала суда ему разрешили пообщаться с прессой и женой в зале суда. По словам Саакашвили, он считает себя военнопленным и добавил, что не заинтересован в той или иной конфронтации. «Нам не нужна никакая конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям... Я не боюсь!», - сказал он.
Помимо этого, Михаил Саакашвили добавил, что считает себя пленником президента России Владимира Путина и украинских олигархов.