Не было сил на два фронта: Тука рассказал, что помешало Украине сохранить контроль над Крымом

Во время чата на сайте «Главред» замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что в самом начале агрессии России в 2014 году Киеву не удалось сохранить контроль над Крымом, но борьбу за полуостров нужно продолжать, о чем сообщает replyua.net.
При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что во время захвата полуострова Россией 80% представителей Службы безопасности оказались предателями Украины и присягнули агрессору.
«В тех местах, где местные власти оказались предателями, мы потеряли Украину. Там, где местная власть дала отпор — мы сохранили Украину. Если бы Украина дала отпор в Крыму, развитие событий могло бы быть намного хуже, чем произошло в результате. Если бы там сразу началось вооруженное противостояние, нам бы надо было отправлять ВСУ в Крым, поскольку и по показателю подготовки, и по уровню обеспечения у российских военных было неоспоримое преимущество. Если бы мы тогда вмешались, я думаю, у нас не осталось бы сил, чтобы выдержать удар на Востоке. Харьков, Днепр, Запорожье — это же все было», - заявил Тука.