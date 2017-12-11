Украинский олигарх Курченко подал в суд на Порошенко

Известный украинский олигарх Сергей Курченко, который сбежал в Россию, обратился с иском в суд против президента Украины Петра Порошено. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре судебных решений. При этом отмечается, что иск Курченко имеет отношение к защите чести, достоинства и деловой репутации. Известно также, что в деле есть также третья сторона — ООО «Телерадиокомпания «Студия 1 + 1». Регистрация иска состоялась еще 4 октября. Дело должны были рассмотреть еще 2 декабря, но затем его перенесли на 4 апреля 2018 года.
Как известно, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, которые были получены преступным путем.
Все обвинения в адрес Курченко касаются незаконного завладения имуществом организаций государственной и частной формы собственности через превышение полномочий должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.