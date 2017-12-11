В Украине потребление антрацита сократится наполовину

В нынешнем году в Украине потребление антрацитового угля будет сокращено до пяти миллионов тон, что фактически на половину меньше в сравнении со средним показателем. Как сообщает replyua.net со ссылкой на официальный сайт Кабмина, такое заявление озвучил вице-премьер-министр Владимир Кистион. По его словам, ранее за год Украина потребляла свыше девяти миллионов тонн угля марки А. Однако по данным этого года это будет около 5 млн тонн. «Это стало возможным после того, как правительство предприняло меры по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу», - заявил он.
Также высокопоставленный чиновник добавил, что уже два месяца подряд ТЭС Украины снижают потребление угля марки А – в частности, если в ноябре прошлого года Украина потребила 806 тысяч тонн антрацита, то за аналогичный период этого года – 532 тысяч тонн.
Владимир Кистион считает, что стратегическим заданием на следующий год является рост показателей добычи угля газовой группы. Как известно, в октябре 2017 года в Украине сократилось потребление антрацитового угля на 300 тысяч тонн, или на тридцать процентов с октябрем 2016 года.