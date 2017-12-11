Эксперт: принимая бюджет депутаты с голоса приняли поправку, которая может убить многих отечественных производителей

Депутаты внесли правку в бюджет, как всегда в последний момент и с голоса, которая может убить многих отечественных производителей или очень сильно ранить. Речь идет о 24 месяцах налоговой рассрочки для импортеров, которые поставляют в страну оборудование и прочее. И все бы ничего, если бы льготы полагались тем импортерам, которые завозили бы в страну только то оборудование, которое не производится в Украине. Как, к примеру, с электромобилями, но нет, льготы касаются и многих компонентов, которые производятся в Украине. И рассрочка дается как на пошлины, так и на ПДВ, которые законопослушно платят местные производители, не говоря уже о том, что в случае с Украиной рассрочка на 24 месяца значит лишь то, что вы просто прощаете эти деньги, потому как далеко не факт, что уже через 12 месяцев все эти импортеры, которые завезут по льготам, сгинут в пучине банкротства. В итоге, прямо дискриминируются украинские производители. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов отметил финансист Сергей Фурса.
По его словам, нет сомнений, что инвестиционный импорт для страны важен, потому что нужны технологии, следовательно, нужно обновлять основные фонды. И правда, что импортное оборудование зачастую качественнее украинского и цена продукции зависит от ее качества, но, почему при равном качестве, а значит и равной цене, даются преимущества импортеру. Эксперт подчеркивает, что просто глупо заставлять бизнес за дорого покупать отечественный хлам, особенно глупо это делать за деньги налогоплательщиков, также не умно и давать преференции импорту перед отечественным производителем. Стимулировать же импорт аналогичной по качеству продукции просто глупо. Импорт бьет по гривне, а преимущества импортерам – по отечественной экономике. В итоге, двойной минус для экономики страны.
Сергей Фурса подчеркивает, депутатам важно понять – бизнесу не нужны льготы. Льготы всегда просят украинские олигархи. Льготы – это оплот коррупционеров. Бизнесу важно правила игры. И все, что от депутатов требуется – это установить эти правила игры и отойти в сторону и не мешать, иначе выходит бардак.