Пускай где угодно ездят, но не в Украине: Омелян прокомментировал прекращение движения российских поездов в Украине

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что думает о движении российских поездов в обход украинской территории, передает replyua.net со ссылкой на «112.Украина». По словам высокопоставленного чиновника, он полностью поддерживает такую перспективу. Омелян подчеркнул, что если российские поезда действительно будут ездить в обход Украины, это уменьшит риск возникновения террористических актов.
«Я целиком и полностью приветствую это решение, пускай российские поезда где угодно ездят, за исключением Украины. И от этого не будет никаких последствий, напротив, будет снижен риск тех или иных террористических актов», - отметил высокопоставленный чиновник. Кроме того, Владимир Омелян добавил, что Российская Федерация пустила в обход Украины примерно 60 пассажирских и 30 грузовых поездов.
Следует напомнить, что с сегодняшнего дня, 11 декабря, Россия полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Ранее российские поезда, которые направлялись в южную часть страны, проезжали небольшой участок украинской территории.