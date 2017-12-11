Эксперт заявил о новом повышении цен на фрукты в Украине

В зимние месяцы в Украине ожидается постепенное подорожание фруктов, также не исключено, что в цене прибавят и многие овощи. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ГолосUA, об этом рассказал Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев.
«На протяжении зимы будет идти тенденция незначительного подорожания овощей и фруктов - в пределах 10-15 процентов», - считает Томич. Также эксперт подчеркнул, что на некоторые овощи и фрукты цена будет расти очень быстро этой зимой, а уже ближе к осени стоимость начнет зависеть от урожая 2018 года.
По прогнозам Томича, цены на некоторые фрукты к концу зимы возрастут на двадцать процентов. «Ценовая политика на овощи и фрукты на август, сентябрь следующего года и дальше будет зависеть от будущего урожая. Осенью 2018-го снова-таки цены будут зависеть от урожая, который будет в следующем году», - добавил эксперт.