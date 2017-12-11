Зрители NewsOne хотят опять видеть Януковича президентом

Как передает replyua.net, украинские СМИ в унисон с российскими распространили новость о том, что «за возвращение Януковича проголосовали 92% из 47 тысяч». Так, по крайней мере, заявляет канал NewsOne, а среди тех, кто голосовал были зрители программы Ганны Герман.
По словам украинского блогера и политолога Алексея Голобуцкого, в этой связи хочется напомнить всем тем, кто забыл: Янукович – все еще фигурант криминального дела по статье 110 ККУ «Державна зрада». И будь у нас такая «диктатура хунты», как рассказывают некоторые журналисты, организация и участие в опросе относительно поддержки преступника уже сами по себе были бы достаточным основанием для повальных арестов. Но у NewsOne никто пока не собирается даже лицензию аннулировать. Более того: практически все руководство государства заявило о недопустимости либо как минимум о неправильности блокирования антиукраинского канала.
Политолог отмечает, в целом – отличная характеристика для всех: и экспертов, которые не брезгуют ходить на NewsOne, и политиков, публично поддержавших канал Мураева, и зрителей. NewsOne – контрастный маркер контингента врагов государственного суверенитета Украины.