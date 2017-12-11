Офицер ВСУ о митинге на Майдане: На протест пришло 5 – 7 тысяч человек, он был европейским

По мнению офицера украинских Вооруженных сил Алексея Скиртача, участниками состоявшегося вчера марша сторонников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, согласно информации на 14:20, стали в пределах от пяти до семи тысяч человек. Как передает replyua.net, об этом Скиртач написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Был на Майдане. Мои чисто субъективные впечатления: по состоянию на 14.20 рядом со сценой находилось около 5-7 тысяч человек + ещё трёшечка вертелась вокруг да около. Средняя возрастная категория - 35-50 лет. Мне известно, что ещё много моих знакомых по ЕвроМайдану, у кого денег побольше, сидели в окрестных кафешках», - написал он.
Кроме того, военный выразил мнение, что митинг сторонников Саакашвили не был проплаченным. «Я уже давно умею отличать проплаченные массовки от настоящих идейных участников протеста. Если митинг проплаченный, у его участников глаза не горят, у них нет мотивации. К тому же, вчера на Майдане вообще не было никаких партийных знамён, только украинские, красно-чёрные и несколько грузинских флагов. Замечаний к работе правоохранителей нет. Всё прошло красиво, по-европейски», - сделал вывод Скиртач.