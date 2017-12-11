Жданов: США нашими руками хотят решить свои проблемы с Россией

Передача украинским военным летального вооружения является в большей степени политическим фактором и рычагом давления Вашингтона на Москву, хотя существенного влияния на ход военных действий на Донбассе это не окажет. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью сайту «24» озвучил военный эксперт Олег Жданов.
«Шансы на поражение бронетехники врага при помощи «Джавелинов» составляют 99,9%. Выбиваешь все объекты врага и после этого иди, собирай автоматы и пленных с поднятыми руками. Кроме того, ПВО, которую американцы планируют предоставить Украине, – это защита позиций при условии, что Россия нанесет авиационные удары», – говорит военный. При этом эксперт утверждает, что Украина в самой ближайшей перспективе не станет применять этот вид оружия, поскольку у президента Украины Петра Порошенко мирный план прекращения военных действий. В связи с этом на Донбассе особых изменений ситуации не стоит ожидать.
«Мы в руках США являемся инструментом и объектом, так как интересы США совпадают с украинскими. Вашингтон нашими руками пытается решить свои вопросы с РФ. Но в случае расхождения этих интересов мы будем никому не нужны», – убежден Олег Жданов.