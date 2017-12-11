Вакарчук: «Даже гипотетические политические планы я не обсуждал с политтехнологами»

Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», опубликовал на канале YouTube видеообращение ко всем украинцам, в котором он рассказал о своих политических амбициях, передает replyua.net.
«Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними даже гипотетические политические планы. Я никогда не заказывал никаких социсследований или кампаний на тему своих президентских или иных политических рейтингов. И вообще к публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно», - отметил музыкант. По его словам, еще более сдержанно он относится к обсуждениям таких рейтингов, поскольку в Украине существуют более важные темы, которые нужно обсуждать.
Однако Вакарчук при этом подчеркнул, что еще давно пообещал себе не оставаться в стороне от процессов, происходящих в Украине. Музыкант заявил, что европейская Украина должна быть построена на верховенстве права, качественном государственном аппарате и демократии, однако первые два пункта «насквозь прогнили, и их необходимо строить незамедлительно».