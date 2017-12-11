Ларису Гузееву внесли в базу «Миротворца»

Ларису Гузееву, известную российскую телеведущую и актрису, внесли в базу данных «Миротворца» по причине того, что она неоднократно посещала полуостров Крым после событий 2014 года, информирует replyua.net.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная гастрольная деятельность в аннексированном Крыму. Антиукраинская пропаганда», - сказано в сообщении, размещенном на сайте «Миротворец». Кроме того, в доказательство посещения Гузеевой Крыма на сайте были размещены афиши спектаклей в Ялте, Севастополе и Симферополе. Во всех этих спектаклях играла Гузеева.
Помимо этого, на «Миротворце» разместили скриншоты со страницы Гузеевой в Твиттере, по которым можно судить, что актриса неоднократно выступала с антиукраинскими заявлениями. Напомним, что ранее российская сторона обратилась к Госдепу США с просьбой закрыть сайт «Миротворец». Дело в том, что сайт работает на американском сервере.