Сакварелидзе о мере пресечения для Саакашвили: «Наверное, готовят сюрприз»

В частности, бывший заместитель генерального прокурора Украины заявил: «Завтра, 11 декабря в 22 часа истекает срок задержания Саакашвили в СИЗО СБУ. К этому времени должен состояться суд, на котором должна быть избрана мера пресечения. По настоящее время никакой информации о будущем лидера «Рух нових сил» нет, мы ее не получали. Наверное, готовят сюрприз: сообщат часа за три до начала». Также Сакварелидзе призвал «в любом случае быть готовыми прийти и поддержать» Михаила Саакашвили.
Напомним, ранее издание сообщало, что в Киеве на Майдане Независимости во время вече сторонников Саакашвили, Ольга Галабала, член Совета «Рух нових сил» заявила, что в ближайшее время по регионам Украины пройдут массовые митинги с определенными требованиями, в частности, среди которых импичмент президенту и увольнение Юрия Луценко с поста генпрокурора.