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Сакварелидзе о мере пресечения для Саакашвили: «Наверное, готовят сюрприз»

Сакварелидзе о мере пресечения для Саакашвили: «Наверное, готовят сюрприз»До сих пор никто не обладает информацией о том, когда же состоится судебное заседание для избрания меры пресечения лидеру «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили, который был задержан правоохранительными органами. Как информирует replyua.net, об этом вечером 10 декабря заявил соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе в своем «Фейсбуке».

В частности, бывший заместитель генерального прокурора Украины заявил: «Завтра, 11 декабря в 22 часа истекает срок задержания Саакашвили в СИЗО СБУ. К этому времени должен состояться суд, на котором должна быть избрана мера пресечения. По настоящее время никакой информации о будущем лидера «Рух нових сил» нет, мы ее не получали. Наверное, готовят сюрприз: сообщат часа за три до начала». Также Сакварелидзе призвал «в любом случае быть готовыми прийти и поддержать» Михаила Саакашвили.

Напомним, ранее издание сообщало, что в Киеве на Майдане Независимости во время вече сторонников Саакашвили, Ольга Галабала, член Совета «Рух нових сил» заявила, что в ближайшее время по регионам Украины пройдут массовые митинги с определенными требованиями, в частности, среди которых импичмент президенту и увольнение Юрия Луценко с поста генпрокурора.
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