ЧП в Киеве: автомобиль врезался в остановку и сбил людей, - последствия

В сообщении также отмечается, что инцидент произошел на улице Нижний Вал, где водитель «Ниссана» протаранил остановку общественного транспорта и сбил троих человек. Также сообщается, что среди пострадавших есть двенадцатилетний ребенок. В свою очередь сам водитель автомобиля-участника дорожно-транспортного происшествия, рассказал, что его транспортное средство занесло на трамвайных путях, в результате чего он вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. Как раз в это время там находились три человека, которых он и сбил. Все пострадавшие с травмами различного рода были госпитализированы в медицинское учреждение столицы.
Напомним, 18 октября в городе Харькове внедорожник «Лексус» влетел в толпу, стоящую на тротуаре у светофора. В результате резонансного инцидента погибли шесть человек.